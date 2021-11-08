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«Вектор» допустил применение «Эпиваккороны» для вакцинации детей

Ведомости

Препараты «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» в перспективе могут использоваться для вакцинации детей от COVID-19, заявил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Текущий состав вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей — после соответствующих клинических исследований», — сказал он «Интерфаксу».

В то же время Семенов сообщил, что в ближайшее время исследовать данные препараты на детях не планируется. Кроме того, по мнению эксперта, сейчас нет необходимости разрабатывать специальную вакцину от коронавируса для несовершеннолетних.

«Эпиваккорона» и «Эпивакорона-Н» относятся к классу пептидных вакцин. В отличие от «Спутника V» и «Ковивака» они не содержат в себе вирусы, ДНК, РНК: все пептиды являются синтетическими. Они имитируют участки белков реального коронавируса, тем самым заставляя организм вырабатывать антитела, говорится на сайте оперштаба.

6 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе препарата «Спутник V» близка к завершению. Документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12–17 лет от центра им. Гамалеи ведомство получило 23 сентября.

Первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей, стала Коста-Рика. Данную прививку внесут в список препаратов, которые нужно ввести детям по закону.

Ранее по теме: Мурашко рассказал о скором завершении экспертизы детской вакцины от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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