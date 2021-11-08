«Вектор» допустил применение «Эпиваккороны» для вакцинации детей
Препараты «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» в перспективе могут использоваться для вакцинации детей от COVID-19, заявил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.
«Текущий состав вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей — после соответствующих клинических исследований», — сказал он «Интерфаксу».
В то же время Семенов сообщил, что в ближайшее время исследовать данные препараты на детях не планируется. Кроме того, по мнению эксперта, сейчас нет необходимости разрабатывать специальную вакцину от коронавируса для несовершеннолетних.
«Эпиваккорона» и «Эпивакорона-Н» относятся к классу пептидных вакцин. В отличие от «Спутника V» и «Ковивака» они не содержат в себе вирусы, ДНК, РНК: все пептиды являются синтетическими. Они имитируют участки белков реального коронавируса, тем самым заставляя организм вырабатывать антитела, говорится на сайте оперштаба.
6 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе препарата «Спутник V» близка к завершению. Документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12–17 лет от центра им. Гамалеи ведомство получило 23 сентября.
Первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей, стала Коста-Рика. Данную прививку внесут в список препаратов, которые нужно ввести детям по закону.