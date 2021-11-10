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«Коммерсантъ» узнал о попытках 30 военных за взятки попасть на войну в Сирию

Ведомости

Более 30 российских военнослужащих были осуждены в Сахалинской области за попытки за взятку попасть на войну в Сирии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. Военных осудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). 

Из решений Курильского и Южно-Сахалинского гарнизонных военных судов следует, что на военных выходил юридический консультанты местных частей Иван Жарков, пишет «Коммерсантъ». Он рассказывал, что у него есть знакомые в управлении кадров Восточного военного округа, которые формируют отряды для работы в Сирии. По данным юриста, командировка для рядовых и сержантов стоила 20 000 руб., для офицеров и прапорщиков — 30 000-40 000 руб. 

По данным издания, в 2019-2020 гг. кандидаты на отправку в Сирию перечисляли деньги на карту Жаркова или отдавали наличными и присылали в Whatsapp копии своих документов. По мнению судов, военные были материально заинтересованы в командировках в Сирию: каждому побывавшему в Сирии автоматически присваивается статус ветерана боевых действий, который дает пожизненные ежемесячные выплаты, дополнительные 15 суток отпуска и повышенное денежное довольствие, в том числе командировочные в валюте с сохранением выплат в России. 

Никто из осужденных так и не попал в Сирию. Как следовало из показаний сотрудника военной контрразведки, он слышал, как в частях собирают деньги на командировки, но действовать начал после того, как к нему начали обращаться не попавшие на войну военные.

Жаркова осудили за мошенничество по ст. 159 УК РФ, суд ограничил его по военной службе на полтора года с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Ранее его трижды судили за подобные преступления. Обманутых военных оштрафовали на суммы от 30 000 до 90 000 руб. и обязали оплатить судебные издержки. Военные обжаловали приговоры, однако суд оставил их без изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных