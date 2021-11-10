«Коммерсантъ» узнал о попытках 30 военных за взятки попасть на войну в Сирию

По данным издания, в 2019-2020 гг. кандидаты на отправку в Сирию перечисляли деньги на карту Жаркова или отдавали наличными и присылали в Whatsapp копии своих документов. По мнению судов, военные были материально заинтересованы в командировках в Сирию: каждому побывавшему в Сирии автоматически присваивается статус ветерана боевых действий, который дает пожизненные ежемесячные выплаты, дополнительные 15 суток отпуска и повышенное денежное довольствие, в том числе командировочные в валюте с сохранением выплат в России.