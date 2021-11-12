РБК узнал о планах расширить круг освобождаемых от налога с продажи жилья
Минфин предложил освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного, сообщил РБК со ссылкой на проект поправок Минфина к Налоговому кодексу. Ранее такое поручение давал президент России Владимир Путин. Издание направило запрос в пресс-службу министерства.
Министерство предложило не платить налог от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома независимо от срока владения жильем. Для этого должны одновременно быть выполнены пять условий:
налогоплательщик или его супруг — родители двух или более несовершеннолетних детей или детей до 24 лет, которые учатся очно;
новое жилье нужно купить в том же календарном году, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года; если семья покупает жилье по договору долевого участия, оплата по нему должна пройти полностью;
общая площадь или кадастровая стоимость нового жилья должны быть больше, чем у старого жилья;
кадастровая стоимость проданного жилья не должна быть более 50 млн руб.;
на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого больше 50% площади купленного жилья.
Поправки вступят в силу со дня официального публикации федерального закона и распространятся на доходы, полученные с 2021 г.
Ранее в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки, позволяющей взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке в 6%, на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 г.