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РБК узнал о планах расширить круг освобождаемых от налога с продажи жилья

Ведомости

Минфин предложил освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного, сообщил РБК со ссылкой на проект поправок Минфина к Налоговому кодексу. Ранее такое поручение давал президент России Владимир Путин. Издание направило запрос в пресс-службу министерства.

Министерство предложило не платить налог от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома независимо от срока владения жильем. Для этого должны одновременно быть выполнены пять условий:

  • налогоплательщик или его супруг — родители двух или более несовершеннолетних детей или детей до 24 лет, которые учатся очно;

  • новое жилье нужно купить в том же календарном году, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года; если семья покупает жилье по договору долевого участия, оплата по нему должна пройти полностью;

  • общая площадь или кадастровая стоимость нового жилья должны быть больше, чем у старого жилья;

  • кадастровая стоимость проданного жилья не должна быть более 50 млн руб.;

  • на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого больше 50% площади купленного жилья.

Поправки вступят в силу со дня официального публикации федерального закона и распространятся на доходы, полученные с 2021 г. 

Ранее в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки, позволяющей взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке в 6%, на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 г.

Ранее по теме: Путин поручил освободить семьи с двумя и более детьми от налога с продажи жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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