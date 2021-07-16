Путин поручил освободить семьи с двумя и более детьми от налога с продажи жилья

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», — говорится в документе.