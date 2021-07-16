Путин поручил освободить семьи с двумя и более детьми от налога с продажи жилья
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к ноябрю внесение поправок, освобождающих семьи с детьми от налога с продажи жилья в случае покупки затем новой квартиры. Поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам участия главы государства в съезде «Единой России».
«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», — говорится в документе.
В поручении указано, что доклад должен быть подготовлен до 1 ноября 2021 г.
В ходе мероприятия президент также обратил внимание на то, что семьи часто сталкиваются с тем, что приобретенное жилье оказывается слишком мало из-за появления новых детей.
Ранее в ходе ПМЭФ Путин предложил расширить программу семейной ипотеки, позволяющей взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке в 6%, на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 г.