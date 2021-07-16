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Путин поручил освободить семьи с двумя и более детьми от налога с продажи жилья

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к ноябрю внесение поправок, освобождающих семьи с детьми от налога с продажи жилья в случае покупки затем новой квартиры. Поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам участия главы государства в съезде «Единой России».

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», — говорится в документе.

В поручении указано, что доклад должен быть подготовлен до 1 ноября 2021 г.

В ходе мероприятия президент также обратил внимание на то, что семьи часто сталкиваются с тем, что приобретенное жилье оказывается слишком мало из-за появления новых детей.

Ранее в ходе ПМЭФ Путин предложил расширить программу семейной ипотеки, позволяющей взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке в 6%, на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 г.

Ранее по теме: Путин предложил освободить семьи с детьми от налога на продажу жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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