Путин предложил освободить семьи с детьми от налога на продажу жилья
Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья в том случае, если вырученные деньги в течение года направляются на покупку нового. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия», трансляция которого велась на сайте партии.
Президент обратил внимание на то, что семьи часто сталкиваются с тем, что приобретенное жилье оказывается слишком мало из-за появления новых детей.
«Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные деньги на покупку нового жилья», — заявил он.
Ранее в ходе ПМЭФ Путин предложил расширить программу семейной ипотеки, позволяющей взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%, на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 г.