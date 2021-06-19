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Путин предложил освободить семьи с детьми от налога на продажу жилья

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья в том случае, если вырученные деньги в течение года направляются на покупку нового. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия», трансляция которого велась на сайте партии.

Президент обратил внимание на то, что семьи часто сталкиваются с тем, что приобретенное жилье оказывается слишком мало из-за появления новых детей.

«Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные деньги на покупку нового жилья», — заявил он.

Ранее в ходе ПМЭФ Путин предложил расширить программу семейной ипотеки, позволяющей взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%, на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 г.

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XX съезд партии «Единая Россия»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных