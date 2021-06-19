Путин предложил освободить семьи с детьми от налога на продажу жилья

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья в том случае, если вырученные деньги в течение года направляются на покупку нового. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия», трансляция которого велась на сайте партии.