Новогоднюю елку для детей в Кремле отменят второй год подряд из-за COVID-19

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет», — рассказала Крылова. Она добавила, что телеверсия будет показана на канале «Карусель», но ее запись также пройдет без зрителей.