Новогоднюю елку для детей в Кремле отменят второй год подряд из-за COVID-19
Новогоднее представление для детей в Государственном Кремлевском дворце не будет проводиться в этом году из-за пандемии коронавируса, но будет записана версия для телевидения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента Елену Крылову.
«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет», — рассказала Крылова. Она добавила, что телеверсия будет показана на канале «Карусель», но ее запись также пройдет без зрителей.
По словам председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева, сценарий представления уже утвержден: будет показана «Волшебная сказка стеклодува». Также подобраны артисты, написана музыка, утверждена презентация спектакля.
Главная новогодняя ель будет установлена на Соборной площади Кремля — было выбрано 90-летнее дерево из Щелковского района высотой 28 м. Ель будет доставлена в Кремль в середине декабря, сообщала Крылова ранее.