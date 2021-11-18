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Новогоднюю елку для детей в Кремле отменят второй год подряд из-за COVID-19

Ведомости

Новогоднее представление для детей в Государственном Кремлевском дворце не будет проводиться в этом году из-за пандемии коронавируса, но будет записана версия для телевидения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента Елену Крылову. 

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет», — рассказала Крылова. Она добавила, что телеверсия будет показана на канале «Карусель», но ее запись также пройдет без зрителей. 

По словам председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева, сценарий представления уже утвержден: будет показана «Волшебная сказка стеклодува». Также подобраны артисты, написана музыка, утверждена презентация спектакля. 

Главная новогодняя ель будет установлена на Соборной площади Кремля — было выбрано 90-летнее дерево из Щелковского района высотой 28 м. Ель будет доставлена в Кремль в середине декабря, сообщала Крылова ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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