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В России за сутки выявили менее 37 000 случаев коронавируса

Ведомости

За сутки в стране зафиксировали 36 970 случаев коронавируса, скончались от заболевание 1252 человека, сообщил оперштаб. Днем ранее заболевание выявили у 37 120 человек, умерли 1254 человека.

В воскресенье оперштаб сообщил о полностью выздоровевших 32 504 пациентах. 

За все время пандемии в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса, умерли 264 095 пациентов, выздоровели 8 024 930 человек.

В Москве выявлено 3 438 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в больницы попали 882 человека, скончались 97 пациентов, на ИВЛ находятся 687 человек. В столице выздоровел ещё 6 081 пациент после прохождения лечения от инфекции.

За все время пандемии в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса, умерли 264 095 пациентов, выздоровели 8 024 930 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных