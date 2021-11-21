В России за сутки выявили менее 37 000 случаев коронавируса

В Москве выявлено 3 438 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в больницы попали 882 человека, скончались 97 пациентов, на ИВЛ находятся 687 человек. В столице выздоровел ещё 6 081 пациент после прохождения лечения от инфекции.