В России за сутки выявили менее 37 000 случаев коронавируса
За сутки в стране зафиксировали 36 970 случаев коронавируса, скончались от заболевание 1252 человека, сообщил оперштаб. Днем ранее заболевание выявили у 37 120 человек, умерли 1254 человека.
В воскресенье оперштаб сообщил о полностью выздоровевших 32 504 пациентах.
За все время пандемии в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса, умерли 264 095 пациентов, выздоровели 8 024 930 человек.
В Москве выявлено 3 438 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в больницы попали 882 человека, скончались 97 пациентов, на ИВЛ находятся 687 человек. В столице выздоровел ещё 6 081 пациент после прохождения лечения от инфекции.
За все время пандемии в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса, умерли 264 095 пациентов, выздоровели 8 024 930 человек.