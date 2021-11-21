Умерла литературовед Мариэтта Чудакова

С конца 1980-х Чудакова часто освещала острые политические и социальные темы. В 2006 г. она организовала общественную организацию «ВИНТ», объединившую ветеранов «горячих точек» и представителей интеллигенции. В 2007 г. вошла в первую тройку кандидатов партии СПС на выборах в Госдуму.