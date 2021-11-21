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Умерла литературовед Мариэтта Чудакова

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Литературовед и писательница Мариэтта Чудакова скончалась в воскресенье в реанимации в больнице в Коммунарке, об этом сообщила в Facebook ее дочь Мария. Чудаковой было 84 года.

Мариэтта Чудакова родилась в 1937 г. в Москве. В 1959 г. окончила филологический факультет МГУ, затем преподавала русский язык и литературу в одной из московских школ. 

Почти 20 лет Чудакова работала в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина, а с 1985 г. преподавала в Литературном институте им. М. Горького на кафедре новейшей русской литературы. 

Чудакова является автором более 200 научных работ и статей в области истории литературы XX в., истории филологической науки и литературной критики. Основная сфера ее исследовательских интересов — история русской литературы советского периода, поэтика, история русской филологической науки, архивоведение, текстология.

Чудакова была председателем Всероссийского булгаковского фонда, а также ответственным редактором Тыняновских сборников.

С конца 1980-х Чудакова часто освещала острые политические и социальные темы. В 2006 г. она организовала общественную организацию «ВИНТ», объединившую ветеранов «горячих точек» и представителей интеллигенции. В 2007 г. вошла в первую тройку кандидатов партии СПС на выборах в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных