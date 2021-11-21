Умерла литературовед Мариэтта Чудакова
Мариэтта Чудакова родилась в 1937 г. в Москве. В 1959 г. окончила филологический факультет МГУ, затем преподавала русский язык и литературу в одной из московских школ.
Почти 20 лет Чудакова работала в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина, а с 1985 г. преподавала в Литературном институте им. М. Горького на кафедре новейшей русской литературы.
Чудакова является автором более 200 научных работ и статей в области истории литературы XX в., истории филологической науки и литературной критики. Основная сфера ее исследовательских интересов — история русской литературы советского периода, поэтика, история русской филологической науки, архивоведение, текстология.
Чудакова была председателем Всероссийского булгаковского фонда, а также ответственным редактором Тыняновских сборников.
С конца 1980-х Чудакова часто освещала острые политические и социальные темы. В 2006 г. она организовала общественную организацию «ВИНТ», объединившую ветеранов «горячих точек» и представителей интеллигенции. В 2007 г. вошла в первую тройку кандидатов партии СПС на выборах в Госдуму.