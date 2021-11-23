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Минздрав разработал новые правила выдачи медсправок водителям

Ведомости

Министерство здравоохранения подготовило новый проект правил получения медсправок для водителей, в нем предлагается брать анализы у водителей и кандидатов, у которых есть клинические признаки наркомании, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Отправлять на анализы будут наркологи, если заметят следы уколов, тремор рук, чрезмерно низкий пульс, «эмоциональную неустойчивость» и другие проявления.

Министерство подготовило новые правила в 2019 г., однако после многочисленной критики, в том числе от президента России Владимира Путина, переносило срок принятия документа и изменяло его. В пресс-службе Минздрава изданию сообщили, что в новой версии правил уточнили процедуры в части «лабораторных исследований, которые предлагается проводить в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав».

Из документа ранее исключили дорогостоящие CDT-тесты на определение хронического алкоголизма. В новой версии документа изменили процедуру исследования мочи на содержание в ней наркотиков. Сейчас биоматериал водителей сначала исследуют с помощью экспресс-тестов, а при их положительном результате отправляют на лабораторное исследование. Теперь Минздрав предлагает отправлять анализы в лабораторию независимо от результата экспресс-теста. Такое решение будет принимать нарколог, если увидит у человека одновременно три признака употребления наркотиков. 

Эксперты заявили, что на основании перечня признаков наркомании, который приведен в документе, можно будет отправлять на анализы фактически любого человека. Также непонятно, что нужно будет писать врачу в направлении на анализы, если у человека есть клиническая картина: лаборатории придется исследовать биоматериал на все наркотики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных