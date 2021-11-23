Минздрав разработал новые правила выдачи медсправок водителям
Министерство здравоохранения подготовило новый проект правил получения медсправок для водителей, в нем предлагается брать анализы у водителей и кандидатов, у которых есть клинические признаки наркомании, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Отправлять на анализы будут наркологи, если заметят следы уколов, тремор рук, чрезмерно низкий пульс, «эмоциональную неустойчивость» и другие проявления.
Министерство подготовило новые правила в 2019 г., однако после многочисленной критики, в том числе от президента России Владимира Путина, переносило срок принятия документа и изменяло его. В пресс-службе Минздрава изданию сообщили, что в новой версии правил уточнили процедуры в части «лабораторных исследований, которые предлагается проводить в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав».
Из документа ранее исключили дорогостоящие CDT-тесты на определение хронического алкоголизма. В новой версии документа изменили процедуру исследования мочи на содержание в ней наркотиков. Сейчас биоматериал водителей сначала исследуют с помощью экспресс-тестов, а при их положительном результате отправляют на лабораторное исследование. Теперь Минздрав предлагает отправлять анализы в лабораторию независимо от результата экспресс-теста. Такое решение будет принимать нарколог, если увидит у человека одновременно три признака употребления наркотиков.
Эксперты заявили, что на основании перечня признаков наркомании, который приведен в документе, можно будет отправлять на анализы фактически любого человека. Также непонятно, что нужно будет писать врачу в направлении на анализы, если у человека есть клиническая картина: лаборатории придется исследовать биоматериал на все наркотики.