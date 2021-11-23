Минздрав разработал новые правила выдачи медсправок водителям

Министерство подготовило новые правила в 2019 г., однако после многочисленной критики, в том числе от президента России Владимира Путина, переносило срок принятия документа и изменяло его. В пресс-службе Минздрава изданию сообщили, что в новой версии правил уточнили процедуры в части «лабораторных исследований, которые предлагается проводить в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав».