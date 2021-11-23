В России за сутки выявили 33 996 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 33 996 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 19 октября. Также за сутки было зарегистрировано 1243 случая смерти от COVID- 19 — на два больше, чем днем ранее.
За весь период пандемии в России выявили 9 400 835 случаев заражения. 8 089 694 пациента выздоровели от коронавируса, 266 579 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2749 случая заражения коронавирусом — на 37 меньше, чем днем ранее. 975 человек в городе госпитализировали с коронавирусом, 669 находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости также зарегистрирован в Московской области — 1871 случай, Самарской области — 1529, Санкт-Петербурге — 1060, Крыму — 775, Нижегородской области — 759 случаев.
По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн человек, полностью привились 58,7 млн.