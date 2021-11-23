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В России за сутки выявили 33 996 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 33 996 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 19 октября. Также за сутки было зарегистрировано 1243 случая смерти от COVID- 19 — на два больше, чем днем ранее.

За весь период пандемии в России выявили 9 400 835 случаев заражения. 8 089 694 пациента выздоровели от коронавируса, 266 579 — скончались. 

В Москве за сутки выявили 2749 случая заражения коронавирусом — на 37 меньше, чем днем ранее. 975 человек в городе госпитализировали с коронавирусом, 669 находятся на ИВЛ. 

Высокий прирост заболеваемости также зарегистрирован в Московской области — 1871 случай, Самарской области — 1529, Санкт-Петербурге — 1060, Крыму — 775, Нижегородской области — 759 случаев. 

По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн человек, полностью привились 58,7 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных