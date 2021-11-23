В России за сутки выявили 33 996 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 33 996 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 19 октября. Также за сутки было зарегистрировано 1243 случая смерти от COVID- 19 — на два больше, чем днем ранее.