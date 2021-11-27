В России от коронавируса за сутки умерли 1239 человек
За последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции скончались 1239 человек, заболевшими признаны 33 946 граждан, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили 34 690 случаев COVID-19, показатель превысил порог в 34 000 впервые с 22 ноября, когда был зафиксирован 35 681 случай. Умерли в течение предыдущих суток 1235 пациентов.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Большинство новых заболевших выявлено в Москве (+3430), Санкт-Петербурге (+1879), Московской (+1867), Самарской (+1056) и Воронежской (+759) областях.
В Москве за сутки госпитализировано 918 человек, скончались 96 пациентов, на ИВЛ находятся 585 человек. Вылечились от инфекции еще 5116 жителей столицы, таким образом, количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 760 697.
Всего в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса, 271 531 человек умер , выздоровели 8 237 465 россиян.