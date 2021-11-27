В России от коронавируса за сутки умерли 1239 человек

За последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции скончались 1239 человек, заболевшими признаны 33 946 граждан, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили 34 690 случаев COVID-19, показатель превысил порог в 34 000 впервые с 22 ноября, когда был зафиксирован 35 681 случай. Умерли в течение предыдущих суток 1235 пациентов.