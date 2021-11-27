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В России от коронавируса за сутки умерли 1239 человек

Ведомости

За последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции скончались 1239 человек, заболевшими признаны 33 946 граждан, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили  34 690 случаев COVID-19, показатель превысил порог в 34 000 впервые с 22 ноября, когда был зафиксирован 35 681 случай. Умерли в течение предыдущих суток 1235 пациентов.

За последние сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Большинство новых заболевших выявлено в Москве (+3430), Санкт-Петербурге (+1879), Московской (+1867), Самарской (+1056) и Воронежской (+759) областях.

В Москве за сутки госпитализировано 918 человек, скончались 96 пациентов, на ИВЛ находятся 585 человек. Вылечились от инфекции еще 5116 жителей столицы, таким образом, количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 760 697.

Всего в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса, 271 531 человек умер , выздоровели 8 237 465 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных