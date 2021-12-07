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Общество

Польша заявила о попытках граждан России нелегально проникнуть в страну

Ведомости

Сотрудники пограничной службы Польши заявили, что граждане России пытались нелегально пересечь государственную границу республики со стороны Белоруссии. Об этом сообщила журналистам секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская.

По ее словам, на участке границы, который охраняется подразделением погранохраны в Черемхе, были зафиксированы две попытки пересечь государственную границу. Инцидент произошел около 23:00 мск. Михальская заявила, что в общей сложности на территорию республики пытались проникнуть 30 человек, среди которых были граждане России.

«Эти люди были задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши. Что интересно, в их число в основном входили граждане Ирака, но были также граждане РФ чеченской национальности», — сказала она (цитата по ТАСС).

Михальская подчеркнула, что пограничники республики и раньше задерживали выходцев из Чечни на государственной границе. По ее словам, в настоящее время большинство нелегалов проникают в страну из Ирака, почти отсутствуют граждане Афганистана или Сирии.

Всего за минувшие сутки предпринималось 116 попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии, пограничникам дважды приходилось отражать силовой штурм отдельных участков. Михайловская подчеркнула, что нелегалы применяли насильственные методы против сотрудников службы — ослепляли лазером и забрасывали камнями. 

В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. Правительства республик неоднократно обвиняли правительство Белоруссии в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, а также для дестабилизации обстановки на внешних границах ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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