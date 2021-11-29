Лукашенко обвинил ЕС в сдерживании белорусской армии при помощи мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Европу и США в использовании миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза для сдерживания белорусской армии на случай вооруженного конфликта Украины с Россией.
«Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы», — приводит пресс-служба слова Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.
В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония, заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. и подавления массовых протестов. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.
На этом фоне Польша сконцентрировала на приграничной территории около 15 000 военнослужащих (минобороны Белоруссии называло цифру в 23 000), а также танки и средства ПВО. Охрану границ усилили также прибалтийские государства и Украина. Последняя отправила на границу с Белоруссией 8500 военнослужащих и провела в районе спецоперацию «Полесье» для отработки сценариев эскалации миграционного кризиса.
Помимо обострения ситуации на белорусско-польской границе в западных СМИ в последний месяц стали появляться сообщения о массовой переброске российских войск и вооружений на запад страны. Агентство Bloomberg 21 ноября со ссылкой на источники в разведке США сообщило о возможном масштабном наступлении на Украину не только из России, но и с территории Белоруссии. В Москве информацию о подготовке к военной операции категорически отрицают. Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность вооруженного конфликта, но заявил, что СМИ «запугивают» публику.