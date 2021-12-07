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В МИДе спрогнозировали сроки одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ

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Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первой половине 2022 г., передает ТАСС.

«Мы активно занимаемся помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины "Спутник V" на международные рынки. Это постоянная рутинная работа, которая требует внимания, взаимодействия с посольствами. Мы все-таки надеемся, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет», — сказал он на круглом столе «Калининградская область в мировой восьмерке лучших».

Сейчас «Спутник V» одобрили более 70 стран, за рубежом им привито более 100 млн человек. Помимо ВОЗ, российский препарат не одобрен медицинским регулятором ЕС. Ранее там заявили, что производитель — Центр имени Гамалеи — не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил ранее, что у ВОЗ также есть вопросы к документам, при этом к самой вакцине у организации претензий нет. По словам главы ведомства, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.

В России инспекция экспертов ВОЗ для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 г., сообщили 4 декабря в пресс-службе организации.

Ранее по теме: ВОЗ рассказала о сроках инспекции для оценки вакцины «Спутник V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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