В МИДе спрогнозировали сроки одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ

Сейчас «Спутник V» одобрили более 70 стран, за рубежом им привито более 100 млн человек. Помимо ВОЗ, российский препарат не одобрен медицинским регулятором ЕС. Ранее там заявили, что производитель — Центр имени Гамалеи — не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил ранее, что у ВОЗ также есть вопросы к документам, при этом к самой вакцине у организации претензий нет. По словам главы ведомства, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.