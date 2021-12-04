ВОЗ рассказала о сроках инспекции для оценки вакцины «Спутник V»

В России инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 г. В ВОЗ сообщили о прошедшей в ноябре встрече с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), где говорили о необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности российской вакцины, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.