ВОЗ рассказала о сроках инспекции для оценки вакцины «Спутник V»
В России инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 г. В ВОЗ сообщили о прошедшей в ноябре встрече с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), где говорили о необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности российской вакцины, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — сообщили в ВОЗ.
Многочисленные публикации в крупных медицинских журналах и реальные данные о применении «Спутника V» говорят о его эффективности, поэтому на пути к одобрению препарата нет других препятствий, кроме бюрократических, ранее заявил газете La Nacion глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он рассказал, что путешественники, вакцинированные «Спутником V», могут въехать более чем в 100 стран. При одобрении вакцины ВОЗ число таких стран будет расти, отметил Дмитриев.
Сейчас препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. Российская вакцина пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил ранее, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.