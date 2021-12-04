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ВОЗ рассказала о сроках инспекции для оценки вакцины «Спутник V»

Ведомости

В России инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V»  пройдет не ранее января 2022 г. В ВОЗ сообщили о прошедшей в ноябре встрече с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), где говорили о необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности российской вакцины, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — сообщили в ВОЗ.

Многочисленные публикации в крупных медицинских журналах и реальные данные о применении «Спутника V» говорят о его эффективности, поэтому на пути к одобрению препарата нет других препятствий, кроме бюрократических, ранее заявил газете La Nacion глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Он рассказал, что путешественники, вакцинированные «Спутником V», могут въехать более чем в 100 стран. При одобрении вакцины ВОЗ число таких стран будет расти, отметил Дмитриев.

Сейчас препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. Российская вакцина пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил ранее, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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