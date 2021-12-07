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Общество

Вернувшиеся из Африки граждане России должны будут сдавать два теста на COVID-19

Ведомости

Все лица, которые прибывают в РФ из африканских стран, будут обязаны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, все лица обязаны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней с момента прибытия в Россию. Также в постановлении указаны сроки прохождения обследований. 

«Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ», — сообщается в документе. 

Ранее Попова сообщила, что, согласно наблюдениям, положительные результаты ПЦР-тестов при заражении новым штаммом коронавируса омикрон появляются на вторые сутки после прилета в Россию. В первый день было зафиксировано много отрицательных тестов. Именно поэтому глава ведомства призвала всех внимательно следить за здоровьем и указала на необходимость повторного обследования. 

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, отметила Попова. 

В настоящее время в России выявили два случая заражения омикроном.

Ранее по теме: Попова: заразившиеся штаммом омикрон сдают положительный тест лишь на вторые сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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