Вернувшиеся из Африки граждане России должны будут сдавать два теста на COVID-19
Все лица, которые прибывают в РФ из африканских стран, будут обязаны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, все лица обязаны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней с момента прибытия в Россию. Также в постановлении указаны сроки прохождения обследований.
«Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ», — сообщается в документе.
Ранее Попова сообщила, что, согласно наблюдениям, положительные результаты ПЦР-тестов при заражении новым штаммом коронавируса омикрон появляются на вторые сутки после прилета в Россию. В первый день было зафиксировано много отрицательных тестов. Именно поэтому глава ведомства призвала всех внимательно следить за здоровьем и указала на необходимость повторного обследования.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, отметила Попова.
В настоящее время в России выявили два случая заражения омикроном.