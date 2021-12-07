Маск предупредил о риске гибели цивилизации из-за низкой рождаемости

«Так много людей, в том числе умных людей, думают, что в мире слишком много людей, думают, что население выходит из-под контроля. Все совершенно наоборот. Пожалуйста, посмотрите на цифры: если у людей не будет больше детей, цивилизация рухнет, запомните мои слова», — приводит его слова Business Insider.