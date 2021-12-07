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Общество

Маск предупредил о риске гибели цивилизации из-за низкой рождаемости

Ведомости

Низкий уровень рождаемости в мире может привести к «крушению» цивилизации, заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск на ежегодном совете директоров Wall Street Journal.

«Так много людей, в том числе умных людей, думают, что в мире слишком много людей, думают, что население выходит из-под контроля. Все совершенно наоборот. Пожалуйста, посмотрите на цифры: если у людей не будет больше детей, цивилизация рухнет, запомните мои слова», — приводит его слова Business Insider.

По данным Всемирного банка, уровень рождаемости в мире неуклонно снижается с 1960 года, отмечает издание. При этом Маск выразил мнение, что люди не должны «пытаться жить очень долго». «Если они будут жить вечно, то мы можем превратиться в очень закостенелое общество, в котором новые идеи не смогут преуспеть», — пояснил бизнесмен. 

По словам Маска, люди, которые занимают «очень важные должности» и принимают решения, касающиеся безопасности страны, должны обладать «достаточным присутствием духа и когнитивными способностями». 2 декабря на своей странице в Twitter предприниматель предложил запретить людям старше 70 лет баллотироваться на политические должности.

30 ноября в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин назвал демографию основной проблемой России. Глава государства отметил, что проблема низкой рождаемости приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда. 

Ранее по теме: Путин назвал демографию основной проблемой России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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