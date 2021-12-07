Главврач рассказал об операции пострадавшей во время стрельбы в МФЦ девочки
Операция 10-летней девочки, пострадавшей во время стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, прошла успешно, сообщил главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.
По его словам, у девочки зафиксировали «огнестрельное сквозное ранение шеи справа в пределах мягких тканей». Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Ребенок находился в сознании. Нарушений витальных функций у пострадавшей не выявили.
«Потребовалась первичная хирургическая обработка и ушивание ран. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический», — сказал Горев. За время операции состояние девочки не ухудшилось. К концу недели ее могут выписать из больницы, добавил доктор.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отметила, что ребенку необходима помощь психолога. Также она рассказала о тяжелом состоянии еще троих раненых в результате стрельбы. Среди них — девушка, работающая в МФЦ, посетительница и сотрудник ГБУ «Жилищник».
Сегодня примерно в 15.00 в МФЦ «Рязанский» пришел 45-летний мужчина, чтобы получить паспорт. В итоге он устроил в зоне ресепшн беспорядочную стрельбу, рассказала Ракова. Нападавший убил 34-летнего охранника и сотрудника МФЦ.
Стрелок попытался скрыться с места происшествия, но был обезврежен и задержан сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве Георгием Домолаевым. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил предложить президенту страны Владимиру Путину наградить полицейского.
Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Планируется провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу для оценки психического состояния стрелка, заявили в ведомстве.