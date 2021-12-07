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Главврач рассказал об операции пострадавшей во время стрельбы в МФЦ девочки

Ведомости

Операция 10-летней девочки, пострадавшей во время стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, прошла успешно, сообщил главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.

По его словам, у девочки зафиксировали «огнестрельное сквозное ранение шеи справа в пределах мягких тканей». Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Ребенок находился в сознании. Нарушений витальных функций у пострадавшей не выявили. 

«Потребовалась первичная хирургическая обработка и ушивание ран. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический», — сказал Горев. За время операции состояние девочки не ухудшилось. К концу недели ее могут выписать из больницы, добавил доктор.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отметила, что ребенку необходима помощь психолога. Также она рассказала о тяжелом состоянии еще троих раненых в результате стрельбы. Среди них — девушка, работающая в МФЦ, посетительница и сотрудник ГБУ «Жилищник».

Сегодня примерно в 15.00 в МФЦ «Рязанский» пришел 45-летний мужчина, чтобы получить паспорт. В итоге он устроил в зоне ресепшн беспорядочную стрельбу, рассказала Ракова. Нападавший убил 34-летнего охранника и сотрудника МФЦ.

Стрелок попытался скрыться с места происшествия, но был обезврежен и задержан сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве Георгием Домолаевым. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил предложить президенту страны Владимиру Путину наградить полицейского. 

Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Планируется провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу для оценки психического состояния стрелка, заявили в ведомстве. 

Ранее по теме: Колокольцев предложил наградить задержавшего стрелка из МФЦ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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