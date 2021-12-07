Суд в Дании снял арест с судна «Академик Иоффе»

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии РАН. О его задержании в датском порту Скаген 4 ноября сообщило посольство России в Копенгагене. Такой шаг объяснили обеспечительными мерами по иску One Ocean Expeditions Ltd. В компании заявили, что в 2018 г. арендовали корабль у кипрской Terragelida Ship Management (согласно документам PwC, эта организация является дочерней структурой Института океанологии) для туристических экспедиций по северной части Атлантики, однако сначала судно село на мель, а потом его отозвали в Россию. Отмечалось, что канадская компания понесла серьезные убытки, обанкротилась и сочла виновником произошедшего арендодателя, который не исполнил свои обязательства.