Суд в Дании снял арест с судна «Академик Иоффе»
Отмечается, что теперь судно сможет покинуть Данию. В российском ведомстве ожидают документа, подтверждающего решение суда.
В Минобрнауки сообщили РБК, что знают о снятии ареста с судна и ждут документа, подтверждающего это решение, а также ждут возвращения судна в Россию.
«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии РАН. О его задержании в датском порту Скаген 4 ноября сообщило посольство России в Копенгагене. Такой шаг объяснили обеспечительными мерами по иску One Ocean Expeditions Ltd. В компании заявили, что в 2018 г. арендовали корабль у кипрской Terragelida Ship Management (согласно документам PwC, эта организация является дочерней структурой Института океанологии) для туристических экспедиций по северной части Атлантики, однако сначала судно село на мель, а потом его отозвали в Россию. Отмечалось, что канадская компания понесла серьезные убытки, обанкротилась и сочла виновником произошедшего арендодателя, который не исполнил свои обязательства.
One Ocean Expeditions Ltd. попросила выплатить ей $6,5 млн из-за того, что «Академик Иоффе» сел на мель, и $12,5 млн в качестве издержек из-за отозванных в Россию судов и возмещения дополнительного ущерба бизнесу. В Институте РАН же сказали, что не заключили договоры аренды и ответственности не несут, но признали, что у них есть контракт на фрахт судов с Terragelida.
«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.