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Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье

Ведомости

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в результате ДТП в Раменском городском округе, сообщили в прокуратуре Московской области.

Авария произошла поздно вечером в четверг, 9 декабря, на 65-м километре трассы М-5 «Урал». Автомобиль депутата Toyota Camry на большой скорости столкнулся с грузовиком. Зафиров и пассажир, находившийся в его машине, скончались на месте.

Зафирову было 60 лет. В мае 2021 г. он стал председателем совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий». В сентябре его избрали депутатом VII созыва облдумы по Воскресенскому избирательному округу.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича. Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию. Светлая память», — приводятся в сообщении на официальном сайте Мособлдумы слова ее председателя Игоря Брынцалова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных