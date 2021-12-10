Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в результате ДТП в Раменском городском округе, сообщили в прокуратуре Московской области.
Авария произошла поздно вечером в четверг, 9 декабря, на 65-м километре трассы М-5 «Урал». Автомобиль депутата Toyota Camry на большой скорости столкнулся с грузовиком. Зафиров и пассажир, находившийся в его машине, скончались на месте.
Зафирову было 60 лет. В мае 2021 г. он стал председателем совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий». В сентябре его избрали депутатом VII созыва облдумы по Воскресенскому избирательному округу.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича. Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию. Светлая память», — приводятся в сообщении на официальном сайте Мособлдумы слова ее председателя Игоря Брынцалова.