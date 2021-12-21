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На подготовку российских спортсменов к Олимпиаде-2022 потратили ₽1,2 млрд

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Подготовка спортсменов к зимним Олимпийским играм — 2022 в Пекине обошлась в сумму около 1,2 млрд руб., сообщил министр спорта Олег Матыцин на заседании коллегии.

По словам Матицына, подготовка спортсменов вышла на заключительный этап. «Обращаем внимание на все детали подготовки, российские спортсмены продолжают бороться за олимпийские лицензии. За четырехлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд руб.», — пояснил министр (цитата по ТАСС). Ранее глава Минспорта сообщал, государство за четыре года потратило около 20 млрд руб. на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио. На состоявшейся в августе Олимпиаде российская сборная заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России буду выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с музыкой Чайковского вместо гимна.

Ранее официальные представители США, Великобритании и Австралии отказались от посещения предстоящих Олимпийских игр. Такое решение было принято из-за обвинений, которые ранее выдвигались против КНР из-за нарушений прав человека в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. За игнорирование соревнований со стороны политиков Евросоюза также выступает зампредседателя Европарламента и замглавы Свободной демократической партии Германии Никола Беер. Президент России Владимир Путин в свою очередь сообщил, что посетит Китай и примет участие в открытии зимних Олимпийских игр. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных