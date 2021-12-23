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Путин ответил на вопрос о новой этике

Ведомости

Российское общество имеет внутреннюю защиту от новой западной этики по гендерной принадлежности, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел «Первый канал». 

«Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина. Мама — это мама, отец — это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации», — заявил Путин.

По его мнению, особенность и сила российского общества заключается в том, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Жители страны научились с уважением относиться друг к другу и к основам традиционной духовной культуры. 

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина это одно и то же, то ну ради бога, но существует же какой-то здравый смысл», — добавил президент. Он привел в пример случай, когда преступник, отбывавший срок за изнасилование, объявил себя женщиной. Его перевели в женскую тюрьму, где он совершил такое же преступление.

Путин выразил надежду, что у россиян хватит внутренних систем защиты от этого «мракобесия», и добавил, что бороться с ним нужно не окриками или обвинениями, а поддержкой традиционных ценностей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных