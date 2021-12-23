Путин ответил на вопрос о новой этике

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина это одно и то же, то ну ради бога, но существует же какой-то здравый смысл», — добавил президент. Он привел в пример случай, когда преступник, отбывавший срок за изнасилование, объявил себя женщиной. Его перевели в женскую тюрьму, где он совершил такое же преступление.