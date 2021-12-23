Путин ответил на вопрос о новой этике
Российское общество имеет внутреннюю защиту от новой западной этики по гендерной принадлежности, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел «Первый канал».
«Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина. Мама — это мама, отец — это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации», — заявил Путин.
По его мнению, особенность и сила российского общества заключается в том, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Жители страны научились с уважением относиться друг к другу и к основам традиционной духовной культуры.
«Если кто-то считает, что женщина и мужчина это одно и то же, то ну ради бога, но существует же какой-то здравый смысл», — добавил президент. Он привел в пример случай, когда преступник, отбывавший срок за изнасилование, объявил себя женщиной. Его перевели в женскую тюрьму, где он совершил такое же преступление.
Путин выразил надежду, что у россиян хватит внутренних систем защиты от этого «мракобесия», и добавил, что бороться с ним нужно не окриками или обвинениями, а поддержкой традиционных ценностей.