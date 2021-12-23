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«Коммерсантъ» узнал о взыскании судом крупной суммы с экс-замглавы ФСИН Коршунова

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Кузьминский суд Москвы фактически в полном объеме взыскал ущерб по уголовному делу бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, бывшего замначальника финансово-экономического управления Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения Алексея Данилова, сообщил «Коммерсантъ». В прошлом году их осудили за хищение почти 160 млн руб. при закупках сахара и горюче-смазочных материалов.

Адвокат Данилова Светлана Самойлова заявила, что суд принял решение, фактически опираясь только на материалы уголовного дела, и не рассмотрел аргументы всех сторон, в результате чего удовлетворил иск почти полностью. Светлана Алексеева ранее погасила часть ущерба, чтобы добиться смягчения наказания. Адвокаты фигурантов дела решили обжаловать решение суда. Данилов сейчас находится на свободе, Алексеева пыталась выйти из колонии по условно-досрочному, но суд отказал ей в этом. 

Коршунов же скоро может предстать перед судом по новому уголовному делу о хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. В 2019 г. Коршунова осудили на семь лет за хищение более 260 млн руб. при производстве обуви для ФСИН, однако тогда суд сразу взыскал с него ущерб. После осуждения у Коршунова выявили тяжелое заболевание, при котором нельзя содержать человека под стражей. Его адвокаты обратились в суд, однако тот не вынес решения об освобождении: нужно было создать комиссию, которая подтвердила бы диагноз. Комиссия пока что не вынесла решение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных