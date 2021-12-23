«Коммерсантъ» узнал о взыскании судом крупной суммы с экс-замглавы ФСИН Коршунова

Коршунов же скоро может предстать перед судом по новому уголовному делу о хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. В 2019 г. Коршунова осудили на семь лет за хищение более 260 млн руб. при производстве обуви для ФСИН, однако тогда суд сразу взыскал с него ущерб. После осуждения у Коршунова выявили тяжелое заболевание, при котором нельзя содержать человека под стражей. Его адвокаты обратились в суд, однако тот не вынес решения об освобождении: нужно было создать комиссию, которая подтвердила бы диагноз. Комиссия пока что не вынесла решение.