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Общество

СК возбудил дело после жалобы Путину на теплоснабжение в Алтайском крае

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с перебоями поставок угля в Локтевском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. 

23 декабря во время ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Алтайского края Александра Черданцева сообщила, что некоторые муниципалитеты не смогли вовремя начать отопительный сезон в том числе из-за дефицита угля или его подорожания. Путин заверил ее, что ситуация, связанная с переносом начала отопительного сезона на более поздние сроки, сложилась из-за упущения муниципалитетов региона. В ходе обсуждения прозвучало название Локтевского района. 

«В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит всесторонне изучить обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов власти, в чьи обязанности входят вопросы надлежащего обеспечения населения теплоснабжением», — говорится в заявлении ведомства. 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал данный инцидент. «Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал», — отметил глава региона (цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что жители получили необходимое количество угля из краевого резерва. Однако он согласился с тем, что цена на уголь действительно поднялась и люди выражают свое недовольство.

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. По данным властей, проблемы возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана и ростом цен на уголь из Кемеровской области. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, реальный дефицит угля на рынке связан также с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных