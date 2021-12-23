СК возбудил дело после жалобы Путину на теплоснабжение в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал данный инцидент. «Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал», — отметил глава региона (цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что жители получили необходимое количество угля из краевого резерва. Однако он согласился с тем, что цена на уголь действительно поднялась и люди выражают свое недовольство.