СК возбудил дело после жалобы Путину на теплоснабжение в Алтайском крае
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с перебоями поставок угля в Локтевском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
23 декабря во время ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Алтайского края Александра Черданцева сообщила, что некоторые муниципалитеты не смогли вовремя начать отопительный сезон в том числе из-за дефицита угля или его подорожания. Путин заверил ее, что ситуация, связанная с переносом начала отопительного сезона на более поздние сроки, сложилась из-за упущения муниципалитетов региона. В ходе обсуждения прозвучало название Локтевского района.
«В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит всесторонне изучить обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов власти, в чьи обязанности входят вопросы надлежащего обеспечения населения теплоснабжением», — говорится в заявлении ведомства.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал данный инцидент. «Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал», — отметил глава региона (цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что жители получили необходимое количество угля из краевого резерва. Однако он согласился с тем, что цена на уголь действительно поднялась и люди выражают свое недовольство.
Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. По данным властей, проблемы возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана и ростом цен на уголь из Кемеровской области. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, реальный дефицит угля на рынке связан также с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.