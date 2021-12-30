Голикова рассказала о росте смертности в России в ноябре
Смертность в России в ноябре 2021 г. на 17% превысила показатель аналогичного периода 2020 г., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер отметила, что показатели смертности за январь — ноябрь 2021 г. превысили аналогичные показатели 2020 г. на 18,5%. «Из общего прироста смертности в ноябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 9%», — подчеркнула Голикова ( цитата по ТАСС).
Она отметила, что в 2021 г. за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19. По данным Росстата, COVID-19 стал основной причиной смерти 71 187 россиян только в ноябре текущего года. С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали около 301 000 человек.
В ноябре 2021 г. в стране умерли более 257 000 человек против почти 220 000 в ноябре предыдущего года. С января по ноябрь включительно умерли 2,23 млн россиян против 1,88 млн за аналогичный период 2020 г.