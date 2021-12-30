Голикова рассказала о росте смертности в России в ноябре

Она отметила, что в 2021 г. за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19. По данным Росстата, COVID-19 стал основной причиной смерти 71 187 россиян только в ноябре текущего года. С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали около 301 000 человек.