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Голикова рассказала о росте смертности в России в ноябре

Ведомости

Смертность в России в ноябре 2021 г. на 17% превысила показатель аналогичного периода 2020 г., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметила, что показатели смертности за январь — ноябрь 2021 г. превысили аналогичные показатели 2020 г. на 18,5%. «Из общего прироста смертности в ноябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 9%», — подчеркнула Голикова ( цитата по ТАСС).

Она отметила, что в 2021 г. за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19. По данным Росстата, COVID-19 стал основной причиной смерти 71 187 россиян только в ноябре текущего года. С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали около 301 000 человек.

В ноябре 2021 г. в стране умерли более 257 000 человек против почти 220 000 в ноябре предыдущего года. С января по ноябрь включительно умерли 2,23 млн россиян против 1,88 млн за аналогичный период 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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