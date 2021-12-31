В Госдуме предупредили о рисках развития рака у переболевших COVID-19

«Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в легочной форме. Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — сказала она в беседе с Ura.ru.