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В Госдуме предупредили о рисках развития рака у переболевших COVID-19

Ведомости

Рак легких и желудочно-кишечного тракта может развиться у людей, переболевших COVID-19, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в легочной форме. Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — сказала она в беседе с Ura.ru.

Соломатина пояснила, что коронавирус может быть «пусковым механизмом» для начала воспалительного процесса в организме. Впоследствии такие воспаления рискуют перерасти в онкологию. В целом COVID-19 рассматривается как источник возникновения различных заболеваний, резюмировала парламентарий.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил вероятность того, что перенесенный коронавирус может способствовать развитию рака, указав, что подобные случаи, скорее всего, не являются частыми. Ситуация зависит от тяжести течения COVID-19 и возраста пациента, добавил эксперт.

По данным оперштаба, за время пандемии коронавирусом заразились почти 10,5 млн россиян. Из них 9,4 млн выздоровели, 307 948 умерли. Остальные болеют COVID-19 в настоящий момент. Уровень коллективного иммунитета в стране с учетом 74,5 млн граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, к 30 декабря достиг 61,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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