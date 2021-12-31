Минздрав опроверг данные о повышенном риске рака у переболевших COVID-19
Информации о том, что COVID-19 провоцирует возникновение злокачественных опухолей, нет, заявил журналистам главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения России Иван Стилиди.
«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Врач подтвердил, что во время пандемии онкологи действительно стали чаще выявлять рак легких на ранней стадии. Однако это обусловлено тем, что граждане начали чаше делать компьютерную томограмму (КТ) из страха пневмонии, пояснил Стилиди. С самим коронавирусом онкология не связана, резюмировал он.
Ранее сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сказала, что у людей, переболевших COVID-19 и получивших поражение легких, впоследствии может развиться рак легких и желудочно-кишечного тракта. Парламентарий объяснила это тем, что коронавирус является «пусковым механизмом» для начала воспалительного процесса в организме.
По данным оперштаба, за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,5 млн россиян. Из них почти 9,5 млн выздоровели, 308 860 скончались, остальные болеют в настоящий момент. При этом за последние сутки COVID-19 подтвердился у 20 638 жителей России: показатель опустился ниже 21 000 впервые с 22 сентября. Умерли в течение 24 часов 912 пациентов с коронавирусом.