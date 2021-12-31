Газета
Общество

Минздрав опроверг данные о повышенном риске рака у переболевших COVID-19

Ведомости

Информации о том, что COVID-19 провоцирует возникновение злокачественных опухолей, нет, заявил журналистам главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения России Иван Стилиди.

«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Врач подтвердил, что во время пандемии онкологи действительно стали чаще выявлять рак легких на ранней стадии. Однако это обусловлено тем, что граждане начали чаше делать компьютерную томограмму (КТ) из страха пневмонии, пояснил Стилиди. С самим коронавирусом онкология не связана, резюмировал он.

Ранее сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сказала, что у людей, переболевших COVID-19 и получивших поражение легких, впоследствии может развиться рак легких и желудочно-кишечного тракта. Парламентарий объяснила это тем, что коронавирус является «пусковым механизмом» для начала воспалительного процесса в организме.

По данным оперштаба, за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,5 млн россиян. Из них почти 9,5 млн выздоровели, 308 860 скончались, остальные болеют в настоящий момент. При этом за последние сутки COVID-19 подтвердился у 20 638 жителей России: показатель опустился ниже 21 000 впервые с 22 сентября. Умерли в течение 24 часов 912 пациентов с коронавирусом.

Ранее по теме: В Госдуме предупредили о рисках развития рака у переболевших COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных