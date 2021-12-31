Минздрав опроверг данные о повышенном риске рака у переболевших COVID-19

По данным оперштаба, за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,5 млн россиян. Из них почти 9,5 млн выздоровели, 308 860 скончались, остальные болеют в настоящий момент. При этом за последние сутки COVID-19 подтвердился у 20 638 жителей России: показатель опустился ниже 21 000 впервые с 22 сентября. Умерли в течение 24 часов 912 пациентов с коронавирусом.