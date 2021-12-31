Путин стал самым упоминаемым в российской прессе человеком по итогам 2021 года
Президент России Владимир Путин вновь стал самым упоминаемым в прессе человеком по итогам 2021 г. Так, за год глава российского государства получил чуть более 4 млн ссылок в материалах отечественных СМИ политической и финансово-экономической направленности, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Системы комплексного анализа новостей».
В топ-5 также вошли пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (612 333), премьер-министр России Михаил Мишустин (597 950), блогер Алексей Навальный (578 607) и мэр Москвы Сергей Собянин (551 750). Далее следуют министр иностранных дел России Сергей Лавров (365 183), губернатор Московской области Андрей Воробьев (290 596), вице-премьер Татьяна Голикова (247 563), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (241 055) и глава Министерства обороны России Сергей Шойгу (232 918 ссылок).
Как отмечает агентство, пятерка лидеров из числа представителей России в сравнении с 2020 г. не изменилась.
Что касается рейтинга цитируемости иностранных деятелей, то тут первое место занял президент США Джо Байден, набравший порядка 1,45 млн упоминаний в российской прессе. Путин и Байден стали единственными персонами, которые преодолели миллионную планку рейтинга. Второе место среди иностранцев получил президент Украины Владимир Зеленский (850 595), затем идут президент Белоруссии Александр Лукашенко (685 953), бывший президент США Дональд Трамп (477 354) и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (242 196).
Победитель рейтинга определяется по числу документов, где фигурирует его имя за определенный период, которые поступили в систему из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов, поясняет агентство.
23 декабря прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, ее транслировали центральные телеканалы. Как сообщали «Ведомости», трансляцию в прямом эфире смотрело свыше 7,7 млн телезрителей. По итогам конференции аналитики зафиксировали рекордное с 2017 г. время телесмотрения – в среднем зрители провели за просмотром пресс-конференции 118 минут против 101–103 минут в 2017–2019 гг. и 115 минут в 2020 г.