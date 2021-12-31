Путин стал самым упоминаемым в российской прессе человеком по итогам 2021 года

23 декабря прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, ее транслировали центральные телеканалы. Как сообщали «Ведомости», трансляцию в прямом эфире смотрело свыше 7,7 млн телезрителей. По итогам конференции аналитики зафиксировали рекордное с 2017 г. время телесмотрения – в среднем зрители провели за просмотром пресс-конференции 118 минут против 101–103 минут в 2017–2019 гг. и 115 минут в 2020 г.