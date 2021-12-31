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Мурашко: система здравоохранения находится в состоянии повышенной готовности

Ведомости

Система здравоохранения России в преддверии новогодних праздников мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в новогоднем обращении к медработникам, передает пресс-служба ведомства.

«2021 год был крайне напряженным: система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности,  минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили ни взрывного подъема заболеваемости, ни кризиса системы здравоохранения. Каждый житель страны ощутил самоотверженность и заботу медицинских работников в борьбе с COVID-19», — заявил Мурашко.

Министр добавил, что болезни не знают праздников и выходных, поэтому многим медикам придется встретить Новый год на работе. «У тех, кто избрал медицинскую специальность, нелегкая миссия, но очень благородная», — отметил он. 

Ранее в декабре президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в следующем году практику дополнительных выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с 31 декабря по 9 января.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заболевшим COVID-19 помогают около 300 000 врачей по всей России. За последние три месяца правительство направило более 50 млрд руб. на соцвыплаты медицинским работникам.

Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи за борьбу с COVID-19. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе.

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ухудшение эпидемиологической ситуации в России после новогодних праздников. Она также предупредила о рисках распространения в стране южноафриканского штамма «омикрон».

Ранее по теме: На доплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят более 128,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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