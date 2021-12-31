Мурашко: система здравоохранения находится в состоянии повышенной готовности

«2021 год был крайне напряженным: система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили ни взрывного подъема заболеваемости, ни кризиса системы здравоохранения. Каждый житель страны ощутил самоотверженность и заботу медицинских работников в борьбе с COVID-19», — заявил Мурашко.