Мурашко: система здравоохранения находится в состоянии повышенной готовности
Система здравоохранения России в преддверии новогодних праздников мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в новогоднем обращении к медработникам, передает пресс-служба ведомства.
«2021 год был крайне напряженным: система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили ни взрывного подъема заболеваемости, ни кризиса системы здравоохранения. Каждый житель страны ощутил самоотверженность и заботу медицинских работников в борьбе с COVID-19», — заявил Мурашко.
Министр добавил, что болезни не знают праздников и выходных, поэтому многим медикам придется встретить Новый год на работе. «У тех, кто избрал медицинскую специальность, нелегкая миссия, но очень благородная», — отметил он.
Ранее в декабре президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в следующем году практику дополнительных выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с 31 декабря по 9 января.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заболевшим COVID-19 помогают около 300 000 врачей по всей России. За последние три месяца правительство направило более 50 млрд руб. на соцвыплаты медицинским работникам.
Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи за борьбу с COVID-19. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе.
28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ухудшение эпидемиологической ситуации в России после новогодних праздников. Она также предупредила о рисках распространения в стране южноафриканского штамма «омикрон».