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Сербия ведет переговоры по запуску производства вакцины «Спутник лайт»

Ведомости

Сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» ведет переговоры с российским Центром им. Гамалеи по поводу налаживания производства однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» в Сербии, заявила директор сербского института Вера Стоилькович в интервью местным СМИ.

«Мы ведем переговоры с Центром Гамалеи о производстве "Спутника лайт". Если государство выполнит обещание по вложению 20 млн евро помимо 18 млн евро, которые мы уже получаем, мы смогли бы производить эту вакцину от начала и до конца в «Торлаке», — сказала Стоилькович (цитата по ТАСС).

До этого в правительстве Сербии заявили о намерении подписать с Россией соглашение на поставку 1 млн доз «Спутника лайт», также страна заинтересована в организации производства назальной формы вакцины «Спутник V».

Сербия уже производит на своей территории двухкомпонентную вакцину «Спутник V», она стала одной из первых зарубежных стран, которые одобрили применение данного препарата на своей территории.

«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». По данным производителя вакцины, Центра имени Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против «дельта»-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. Данные получены на основе однократной вакцинации 28 000 человек в Москве.

Ранее по теме: Сербия и Аргентина запустили производство вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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