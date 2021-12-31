Сербия ведет переговоры по запуску производства вакцины «Спутник лайт»

«Мы ведем переговоры с Центром Гамалеи о производстве "Спутника лайт". Если государство выполнит обещание по вложению 20 млн евро помимо 18 млн евро, которые мы уже получаем, мы смогли бы производить эту вакцину от начала и до конца в «Торлаке», — сказала Стоилькович (цитата по ТАСС).