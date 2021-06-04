Сербия и Аргентина запустили производство вакцины «Спутник V»
В Сербии и Аргентине начали производство вакцины «Спутник V», которая была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. Запуск производства показали в эфире встречи президента России Владимира Путина с экспертным советом РФПИ, бизнесменами и представителями иностранных компаний – производителей вакцины «Спутник V». Встреча организована в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2021).
По словам президента, сейчас важно «наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего – через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста».
Путин сказал, что сейчас вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 66 странах с населением более 3 млрд человек. Пришлось пройти непростой путь от скептических оценок до широкого международного признания, добавил президент.
«Когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнеров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины», — сказал президент.
По его словам, опыт применения «Спутник V» показал, что ее эффективность является одной из самых высоких в мире – 97,6%. Он считает, что эффективная борьба возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. РФПИ заключил соглашения по производству «Спутника V» более чем в десяти странах мира, добавил президент, что позволит за 2021 год произвести вакцины, которых хватит для сотен миллионов человек.