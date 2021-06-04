Сербия и Аргентина запустили производство вакцины «Спутник V»

По его словам, опыт применения «Спутник V» показал, что ее эффективность является одной из самых высоких в мире – 97,6%. Он считает, что эффективная борьба возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. РФПИ заключил соглашения по производству «Спутника V» более чем в десяти странах мира, добавил президент, что позволит за 2021 год произвести вакцины, которых хватит для сотен миллионов человек.