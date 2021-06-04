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Сербия и Аргентина запустили производство вакцины «Спутник V»

Ведомости

В Сербии и Аргентине начали производство вакцины «Спутник V», которая была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. Запуск производства показали в эфире встречи президента России Владимира Путина с экспертным советом РФПИ, бизнесменами и представителями иностранных компаний – производителей вакцины «Спутник V». Встреча организована в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2021).

По словам президента, сейчас важно «наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего – через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста».

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Путин сказал, что сейчас вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 66 странах с населением более 3 млрд человек. Пришлось пройти непростой путь от скептических оценок до широкого международного признания, добавил президент.

«Когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнеров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины», — сказал президент.

По его словам, опыт применения «Спутник V» показал, что ее эффективность является одной из самых высоких в мире – 97,6%. Он считает, что эффективная борьба возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. РФПИ заключил соглашения по производству «Спутника V» более чем в десяти странах мира, добавил президент, что позволит за 2021 год произвести вакцины, которых хватит для сотен миллионов человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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