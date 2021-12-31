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В Великобритании снова выявили более 180 000 случаев заражения COVID-19 за сутки

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За последние сутки в Великобритании выявили более 189 000 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимальным показателем за всю пандемию. В стране уже третий день подряд выявляют свыше 180 000 новых случаев заражения, передает ТАСС со ссылкой на данные местных властей.

До этого в Великобритании регистрировали порядка 110 000—140 000 новых случаев заражения на ежедневной основе. За последние сутки 203 человека скончались в Великобритании после заражения коронавирусом, за день до этого было зафиксировано 332 смерти.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе происходит на фоне распространения нового штамма «омикрон», обнаруженного в начале ноября на юге Африки. Данный вариант несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы. Это делает его более заразным, при этом он вызывает менее тяжелое течение COVID-19, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

30 декабря Попова рассказала, что «омикрон» заразнее предыдущих штаммов коронавируса в три-пять раз, инкубационный период при заражении «омикроном» сокращается, однако дезинфицирующие средства и российские вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с ним.

Ранее по теме: Попова назвала особенности штамма коронавируса омикрон

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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