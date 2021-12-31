В Великобритании снова выявили более 180 000 случаев заражения COVID-19 за сутки

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе происходит на фоне распространения нового штамма «омикрон», обнаруженного в начале ноября на юге Африки. Данный вариант несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы. Это делает его более заразным, при этом он вызывает менее тяжелое течение COVID-19, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.