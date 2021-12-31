В Великобритании снова выявили более 180 000 случаев заражения COVID-19 за сутки
За последние сутки в Великобритании выявили более 189 000 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимальным показателем за всю пандемию. В стране уже третий день подряд выявляют свыше 180 000 новых случаев заражения, передает ТАСС со ссылкой на данные местных властей.
До этого в Великобритании регистрировали порядка 110 000—140 000 новых случаев заражения на ежедневной основе. За последние сутки 203 человека скончались в Великобритании после заражения коронавирусом, за день до этого было зафиксировано 332 смерти.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе происходит на фоне распространения нового штамма «омикрон», обнаруженного в начале ноября на юге Африки. Данный вариант несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы. Это делает его более заразным, при этом он вызывает менее тяжелое течение COVID-19, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
30 декабря Попова рассказала, что «омикрон» заразнее предыдущих штаммов коронавируса в три-пять раз, инкубационный период при заражении «омикроном» сокращается, однако дезинфицирующие средства и российские вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с ним.