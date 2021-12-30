Попова назвала особенности штамма коронавируса омикрон

Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. При этом обычно данный штамм не вызывает тяжелого течения заболевания, отметила она 28 декабря.