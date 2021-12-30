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Попова назвала особенности штамма коронавируса омикрон

Ведомости

Новый штамм коронавируса омикрон заразнее предыдущих штаммов в три-пять раз, инкубационный период при заражении омикроном сокращается, однако дезинфицирующие средства и российские вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, ситуация в странах, где распространяется омикрон, тревожная. «Посещение больниц (российскими специалистами в ЮАР. – Ред.) показало, что практически все госпитализированные – это люди не болевшие ранее коронавирусом и не привитые. А также люди с отягощенным анамнезом: эндокринными патологиями, например диабетом, и онкологией», — отметила Попова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что при заражении штаммом омикрон появляются симптомы гриппа, поэтому нужно как можно быстрее сделать тест на коронавирус. Симптомы заражения омикроном: першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, интоксикация и поражение желудочно-кишечного тракта.

«Опыт других стран, где омикрон широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счет быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает», — отметил Мурашко.

Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. При этом обычно данный штамм не вызывает тяжелого течения заболевания, отметила она 28 декабря.

На данный момент омикрон нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ. В России зарегистрировано 103 случая заражения омикроном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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