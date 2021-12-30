Попова назвала особенности штамма коронавируса омикрон
Новый штамм коронавируса омикрон заразнее предыдущих штаммов в три-пять раз, инкубационный период при заражении омикроном сокращается, однако дезинфицирующие средства и российские вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, ситуация в странах, где распространяется омикрон, тревожная. «Посещение больниц (российскими специалистами в ЮАР. – Ред.) показало, что практически все госпитализированные – это люди не болевшие ранее коронавирусом и не привитые. А также люди с отягощенным анамнезом: эндокринными патологиями, например диабетом, и онкологией», — отметила Попова.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что при заражении штаммом омикрон появляются симптомы гриппа, поэтому нужно как можно быстрее сделать тест на коронавирус. Симптомы заражения омикроном: першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, интоксикация и поражение желудочно-кишечного тракта.
«Опыт других стран, где омикрон широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счет быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает», — отметил Мурашко.
Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. При этом обычно данный штамм не вызывает тяжелого течения заболевания, отметила она 28 декабря.
На данный момент омикрон нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ. В России зарегистрировано 103 случая заражения омикроном.