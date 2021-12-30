В России число случаев заражения штаммом омикрон превысило 100

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», — сообщила Попова (цитата по ТАСС).