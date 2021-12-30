В России число случаев заражения штаммом омикрон превысило 100
Более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» было выявлено в России, все очаги заражения локализованы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». 21 декабря она сообщала о 41 зараженном.
«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», — сообщила Попова (цитата по ТАСС).
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом обычно данный штамм не вызывает тяжелого течения заболевания, отметила она 28 декабря.
На данный момент «омикрон» нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.