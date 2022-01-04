В США впервые за сутки выявили более 1 млн случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 15 903 случая заражения коронавирусом – показатель стал минимальным с середины июня. 27 071 пациент выздоровел от COVID-19 за сутки, 834 – скончались. По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.