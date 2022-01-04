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В США впервые за сутки выявили более 1 млн случаев коронавируса

Ведомости

В США 3 января впервые зарегистрировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. Показатель стал максимальным за весь период пандемии.

«Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», — сообщили в университете. Скончались от COVID-19 за сутки 1688 человек. За весь период пандемии в США выявили более 56 млн случаев заражения, 827 700 человек погибли.

В России за последние сутки выявили 15 903 случая заражения коронавирусом – показатель стал минимальным с середины июня. 27 071 пациент выздоровел от COVID-19 за сутки, 834 – скончались. По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных