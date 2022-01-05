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В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка

Ведомости

Следователи СУ СКР по Костромской области и уголовного розыска регионального управления МВД задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летней девочки, мужчины признались в убийстве ребенка, говорится на сайте регионального СК. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, 4 января ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды в Костроме, откуда его забрали двое мужчин и увели в неизвестном направлении. Вскоре были организованы поиски девочки, в которых участвовали следователи и криминалисты СК, полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». В результате были задержаны двое подозреваемых. В комнате в общежитии было обнаружено тело ребенка. Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия, СК планирует ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Прокуратура области сообщила, что один их подозреваемых был судим за кражу, его испытательный срок еще не истек. Второй мужчина также был судим за преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. По решению суда за ним установлен административный надзор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных