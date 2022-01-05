В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка
Следователи СУ СКР по Костромской области и уголовного розыска регионального управления МВД задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летней девочки, мужчины признались в убийстве ребенка, говорится на сайте регионального СК. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По данным следствия, 4 января ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды в Костроме, откуда его забрали двое мужчин и увели в неизвестном направлении. Вскоре были организованы поиски девочки, в которых участвовали следователи и криминалисты СК, полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». В результате были задержаны двое подозреваемых. В комнате в общежитии было обнаружено тело ребенка. Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия, СК планирует ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Прокуратура области сообщила, что один их подозреваемых был судим за кражу, его испытательный срок еще не истек. Второй мужчина также был судим за преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. По решению суда за ним установлен административный надзор.