В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка

По данным следствия, 4 января ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды в Костроме, откуда его забрали двое мужчин и увели в неизвестном направлении. Вскоре были организованы поиски девочки, в которых участвовали следователи и криминалисты СК, полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». В результате были задержаны двое подозреваемых. В комнате в общежитии было обнаружено тело ребенка. Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия, СК планирует ходатайствовать об аресте подозреваемых.