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Узбекистан ужесточил правила въезда в страну из-за штамма «омикрон»

Ведомости

В Узбекистане будут усилены меры предосторожности в связи с выявлением в стране случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон». Об ужесточении антиковидных мер сообщает пресс-служба минздрава республики.

Помимо ужесточения проверок соблюдения масочного режима и продолжения кампании вакцинации и ревакцинации от COVID-19 власти приняли решение изменить правила въезда в страну. С 15 января прибывающие из иностранных государств граждане должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда в Узбекистан.

«При отсутствии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию необходимо сдать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в аэропортах, на вокзалах и в пунктах пропуска через границу», — говорится в сообщении минздрава.

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«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент омикрон нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.

Ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний опубликовали результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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