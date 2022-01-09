FT рассказала о «рейсах-призраках» в Европе

По мнению министра транспорта Бельгии Джорджа Гилкинета, который обратился к комиссару Евросоюза по транспорту Адине Валеан, такие правила угрожают целям ЕС по сокращению выбросов. В связи с распространением в мире штамма коронавируса «омикрон» перевозчики могут не выполнить и 50% полетов, поэтому этот порог необходимо снизить на зиму и лето, считает министр.