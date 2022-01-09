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Общество

FT рассказала о «рейсах-призраках» в Европе

Ведомости

Некоторые страны Европы заявили о необходимости пересмотреть правила, из-за которых перевозчики вынуждены отправлять пустые и полупустые самолеты. Подобные рейсы без пассажиров называют в ЕС «рейсами-призраками», сообщает The Financial Times.

По данным газеты, компании в зимний период должны использовать не менее половины своих слотов на полеты, иначе перевозчик обязан будет вернуть разрешения на их совершение для перераспределения. 

По мнению министра транспорта Бельгии Джорджа Гилкинета, который обратился к комиссару Евросоюза по транспорту Адине Валеан, такие правила угрожают целям ЕС по сокращению выбросов. В связи с распространением в мире штамма коронавируса «омикрон» перевозчики могут не выполнить и 50% полетов, поэтому этот порог необходимо снизить на зиму и лето, считает министр.

Руководство Евросоюза не поддерживает идею о пересмотре правил. Валеан заявила FT, что существующие требования обеспечивают «необходимую гибкость для предотвращения пустых рейсов», а компании этой зимой совершили 77% от допандемийного уровня.

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Ранее глава немецкой авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор в интервью Frankfurter Allgemeine заявил о резком сокращении числа бронирований. По его словам, перевозчик должен отменить 33 000 рейсов, что составляет около 10% рейсов зимнего расписания. 

«Из-за слабого спроса в январе мы бы значительно сократили количество рейсов. Но нам приходится делать зимой 18 000 дополнительных ненужных рейсов только для того, чтобы закрепить права на взлет и посадку», — сказал Шпор.

По его словам, другие страны во время пандемии нашли выход из ситуации, не нанося при этом вреда климату, а ЕС поступить так же не может. 

«Это прямо противоположно тому, чего хочет добиться Комиссия ЕС с помощью своей программы Fit for 55 [план Европейского союза по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 г.]», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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