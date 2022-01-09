В регионах России выросли тарифы ОСАГО

В других областях страховка подорожала на 1-4%, а в некоторых городах и регионах даже подешевела. Так, в Екатеринбурге она обойдется автомобилистам на 12% дешевле, в Москве и Тюмени — на 10%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 3%.