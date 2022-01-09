В регионах России выросли тарифы ОСАГО
С 9 января в некоторых регионах России заметно выросли тарифы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) после того, как вступило в силу соответствующее указание ЦБ РФ.
Сильнее всего изменения отразились на автомобилистах Башкирии, уточняет «Газета.ру», — там полис подорожал на 36%. В Дагестане (за исключением Махачкалы, Буйнакска, Дербента и Хасавюрта) стоимость страхования подскочила на 20%. В ряде населенных пунктов Приморского края цена полиса выросла на 17%.
В других областях страховка подорожала на 1-4%, а в некоторых городах и регионах даже подешевела. Так, в Екатеринбурге она обойдется автомобилистам на 12% дешевле, в Москве и Тюмени — на 10%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 3%.
Кроме того, ЦБ поднял на 10% верхнюю границу единого для страны тарифного коридора ОСАГО — она достигла 5980 руб. Исходя из этой суммы рассчитывается базовый тариф.
В декабре стало известно, что Минфин согласовал с профильными ведомствами ключевые изменения системы ОСАГО. Законопроект планируется подготовить в 2022 г. В поправках будет предусмотрено повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью с 500 000 до 2 млн руб., а также запрет страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете компенсации.
По оценке «Сберстрахования», средняя выплата по ОСАГО после внесения изменений вырастет на 20–50%. Группа страховых компаний «Югория» оценила возможный рост в 40%, а рост стоимости полисов при отказе от учета износа — в 35%. В Минфине не отрицают, что нововведения приведут к подорожанию страхового полиса, но считают, что выгоды реформы в виде увеличения выплат пострадавшим его перевесят.