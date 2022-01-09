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Общество

В регионах России выросли тарифы ОСАГО

Ведомости

С 9 января в некоторых регионах России заметно выросли тарифы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) после того, как вступило в силу соответствующее указание ЦБ РФ.

Сильнее всего изменения отразились на автомобилистах Башкирии, уточняет «Газета.ру», — там полис подорожал на 36%. В Дагестане (за исключением Махачкалы, Буйнакска, Дербента и Хасавюрта) стоимость страхования подскочила на 20%. В ряде населенных пунктов Приморского края цена полиса выросла на 17%.

В других областях страховка подорожала на 1-4%, а в некоторых городах и регионах даже подешевела. Так, в Екатеринбурге она обойдется автомобилистам на 12% дешевле, в Москве и Тюмени — на 10%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 3%.

Кроме того, ЦБ поднял на 10% верхнюю границу единого для страны тарифного коридора ОСАГО — она достигла 5980 руб. Исходя из этой суммы рассчитывается базовый тариф.

В декабре стало известно, что Минфин согласовал с профильными ведомствами ключевые изменения системы ОСАГО. Законопроект планируется подготовить в 2022 г. В поправках будет предусмотрено повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью с 500 000 до 2 млн руб., а также запрет страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете компенсации.

По оценке «Сберстрахования», средняя выплата по ОСАГО после внесения изменений вырастет на 20–50%. Группа страховых компаний «Югория» оценила возможный рост в 40%, а рост стоимости полисов при отказе от учета износа — в 35%. В Минфине не отрицают, что нововведения приведут к подорожанию страхового полиса, но считают, что выгоды реформы в виде увеличения выплат пострадавшим его перевесят.

Ранее по теме: ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в авариях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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