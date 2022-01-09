В Москву самолетами Минобороны из Алма-Аты доставили 300 россиян
Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 россиян, сообщили в Минобороны. В столицу улетели уже 300 человек.
«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 100 российских граждан, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).
Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИДа 9 января также сообщил, что в воскресенье военно-транспортными самолётами Минобороны из Алма-Аты вылетели 1422 человека. За день выполнено 13 рейсов.
Около 1600 граждан изъявили желание воспользоваться вывозными бортами и вернуться в Россию, рассказала официальный представитель МИДа.
Сегодня «Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов в Казахстан и обратно, первый вылет из Нур-Султана запланирован на 10 января. Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций.