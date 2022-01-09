В Москву самолетами Минобороны из Алма-Аты доставили 300 россиян

Сегодня «Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов в Казахстан и обратно, первый вылет из Нур-Султана запланирован на 10 января. Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций.