Газета
Общество

В Москву самолетами Минобороны из Алма-Аты доставили 300 россиян

Ведомости

Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 россиян, сообщили в Минобороны. В столицу улетели уже 300 человек.

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 100 российских граждан, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИДа 9 января также сообщил, что в воскресенье военно-транспортными самолётами Минобороны из Алма-Аты вылетели 1422 человека. За день выполнено 13 рейсов. 

Ранее по теме: Путин примет участие в сессии ОДКБ по Казахстану 10 января

Около 1600 граждан изъявили желание воспользоваться вывозными бортами и вернуться в Россию, рассказала официальный представитель МИДа. 

Сегодня «Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов в Казахстан и обратно, первый вылет из Нур-Султана запланирован на 10 января. Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных