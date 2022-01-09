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Путин примет участие в сессии ОДКБ по Казахстану 10 января

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Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, встреча в формате видеоконференции состоится 10 января, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран - членов Организации договора о коллективной безопасности обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.

«10 января 2022 г. президент России примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Республики Армении», — говорится в сообщении.

Накануне Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который предложил провести видеоконференцию с участием лидеров стран – членов ОДКБ. Путин поддержал это предложение, затем инициативу одобрили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

На территории Казахстана из-за начавшихся в январе протестов и беспорядков до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных