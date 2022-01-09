Путин примет участие в сессии ОДКБ по Казахстану 10 января
Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, встреча в формате видеоконференции состоится 10 января, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран - членов Организации договора о коллективной безопасности обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.
«10 января 2022 г. президент России примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Республики Армении», — говорится в сообщении.
Накануне Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который предложил провести видеоконференцию с участием лидеров стран – членов ОДКБ. Путин поддержал это предложение, затем инициативу одобрили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
На территории Казахстана из-за начавшихся в январе протестов и беспорядков до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.