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Российские миротворцы начали тренировки на аэродроме в Алма-Ате

Ведомости

Прибывшие в Казахстан российские военные из контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки на аэродроме «Алматы» для отработки вопросов по предотвращению внештатных ситуаций. Об этом сообщило в воскресенье, 9 января, Минобороны РФ.

Подразделения ВДВ из состава российского миротворческого контингента, переброшенные на аэродром, приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры, говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 продолжает перебрасывать десантников в Казахстан. Для этого используются аэродромы «Алматы» и «Жетыген».

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объявила об отправке 2500 миротворцев в Казахстан по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева на фоне массовых протестов, переросших в некоторых городах в беспорядки и столкновения с полицией. В состав миротворческого контингента ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В организации заявили, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций в Казахстане, а ограничатся охраной инфраструктуры, государственных и военных объектов. Руководит действиями группировки ОДКБ командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Замглавы МИД Казахстана Шухрат Нурышев ранее заявил, что пребывание миротворцев в стране будут временным. Речь может идти о нескольких днях или неделях.

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Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Помимо экономических протестующие вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики. В некоторых городах страны демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алматы.

По данным МВД республики, в результате беспорядков были задержаны около 6000 человек, также сообщалось о погибших с обеих сторон. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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