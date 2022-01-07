В Казахстане началась война города и деревни

В теории для казахов жесткая авторитарная власть не является традицией, это аномалия. Норма для них – это ситуация, когда народ не молчит. В итоге культура децентрализованных молодежных уголовно-террористических исламистских группировок наложилась как на социально-экономическую усталость, так и на усталость от двоевластия (Назарбаев–Токаев) и авторитаризма. И свергать власть пошли не классические исламисты, а городские бандиты-рэкетиры с исламистской идеологией. Поэтому, говоря о «террористах» в официальных выступлениях, Токаев умалчивает часть проблем. У этих группировок, например, пока нет ясной стратегии вроде построения исламского халифата или эмирата.