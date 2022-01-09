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Общество

В Казахстане приостановили работу обменных пунктов банков

Ведомости

В Казахстане в целях безопасности временно прекращена работа обменных пунктов банков. Об этом говорится в сообщении Национального банка республики о мерах по обеспечению стабильности финансовой системы.

«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — сообщается на сайте Нацбанка. 

Регулятор также отмечает, что в связи с перебоями в работе интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алма-Ате и других регионах восстановление работы банковской системы будет поэтапным.

Так, 10 января будут запущены платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка» для проведения тенговых платежей финансового сектора и госбюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат.

Ранее по теме: Антимонопольный регулятор Казахстана призвал приостановить торги на товарных биржах

Торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи продолжатся по мере стабилизации ситуации в республике. 

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана рекомендовало приостановить торги на товарных биржах в стране на фоне массовых протестов.

«С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах», — говорится в сообщении ведомства. 

На территории Казахстана из-за начавшихся в январе протестов и беспорядков до 19 января действует режим чрезвычайного положения. По данным МВД республики, в результате беспорядков были задержаны около 6000 человек, также сообщалось о погибших с обеих сторон. ОДКБ по запросу президента Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.

Глава республики также поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных.

Ущерб бизнесу Казахстана от беспорядков, по предварительным данным, составил более 80 млрд тенге ($183,7 млн), сообщила ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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