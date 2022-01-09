В Казахстане приостановили работу обменных пунктов банков

На территории Казахстана из-за начавшихся в январе протестов и беспорядков до 19 января действует режим чрезвычайного положения. По данным МВД республики, в результате беспорядков были задержаны около 6000 человек, также сообщалось о погибших с обеих сторон. ОДКБ по запросу президента Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.