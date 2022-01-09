В Казахстане приостановили работу обменных пунктов банков
В Казахстане в целях безопасности временно прекращена работа обменных пунктов банков. Об этом говорится в сообщении Национального банка республики о мерах по обеспечению стабильности финансовой системы.
«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — сообщается на сайте Нацбанка.
Регулятор также отмечает, что в связи с перебоями в работе интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алма-Ате и других регионах восстановление работы банковской системы будет поэтапным.
Так, 10 января будут запущены платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка» для проведения тенговых платежей финансового сектора и госбюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат.
Торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи продолжатся по мере стабилизации ситуации в республике.
Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана рекомендовало приостановить торги на товарных биржах в стране на фоне массовых протестов.
«С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах», — говорится в сообщении ведомства.
На территории Казахстана из-за начавшихся в январе протестов и беспорядков до 19 января действует режим чрезвычайного положения. По данным МВД республики, в результате беспорядков были задержаны около 6000 человек, также сообщалось о погибших с обеих сторон. ОДКБ по запросу президента Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.
Глава республики также поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных.
Ущерб бизнесу Казахстана от беспорядков, по предварительным данным, составил более 80 млрд тенге ($183,7 млн), сообщила ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен».