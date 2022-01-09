Антимонопольный регулятор Казахстана призвал приостановить торги на товарных биржах

Двукратное подорожание сжиженного газа с начала года привело к протестам в Мангистауской области на западе республики. Власти утверждали, что цены на газ выросли из-за перехода на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение правительством цены до 50 тенге, или $0,11 за литр (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.