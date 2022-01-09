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Экономика

Антимонопольный регулятор Казахстана призвал приостановить торги на товарных биржах

Ведомости

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана рекомендовало приостановить торги на товарных биржах в стране на фоне массовых протестов.

«С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что вопрос возобновления торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране.

На этой неделе в Казахстане на полгода установили предельные цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на АЗС. На такой же срок были заморожены тарифы на услуги ЖКХ. Президент Касым-Жомарт Токаев также поручил ввести госрегуирование цен на социально значимые продукты питания, в том числе на хлеб, муку, картофель, молоко, яйца, гречку, макаронные изделия и соль.

Двукратное подорожание сжиженного газа с начала года привело к протестам в Мангистауской области на западе республики. Власти утверждали, что цены на газ выросли из-за перехода на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение правительством цены до 50 тенге, или $0,11 за литр (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.

АЗРК заподозрило 180 газовых компаний в ценовом сговоре. Ведомство начало проверку предпринимателей, большинство из которых находится в Мангистауской области. Четыре компании уже получили штрафы на суммы от.2 млн тенге (350 000 руб.) до 160 млн тенге (27,7 млн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных