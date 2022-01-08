В Казахстане на полгода заморозили тарифы на коммунальные услуги
В Казахстане ввели мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ в ближайшие полгода. Об этом сообщило в субботу, 8 января, Министерство национальной экономики республики.
«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). Мораторий распространяется на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.
Заморозить тарифы на коммунальные услуги на 180 дней предложил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также поручил ввести госрегуирование цен на социально значимые продукты питания, бензин и дизель сроком на 180 дней. Ранее на этой неделе в Казахстане уже снизили цены на сжиженный газ для автомобилей в Мангистауской области, из-за которого в стране вспыхнули массовые протесты.
Власти утверждали, что цены на газ выросли вдвое (с 60 до 120 тенге, или с 10,1 до 20,3 рубля за литр) из-за перехода на биржевое ценообразование вместо субсидий производителям. Несмотря на снижение правительством цены до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.
В стране было введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку. По запросу Токаева Организация договора о коллективной безопасности отправила в Казахстан порядка 2500 миротворцев. По состоянию на 8 января в результате протестов было задержано около 4000 человек, сообщалось также о погибших со стороны как полиции, так и демонстрантов, которых Токаев назвал террористами. В субботу стало известно о задержании по подозрению в госизмене экс-премьера Карима Масимова, который до недавнего времени возглавлял Комитет нацбезопасности.