В Казахстане на полгода заморозили тарифы на коммунальные услуги

В стране было введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку. По запросу Токаева Организация договора о коллективной безопасности отправила в Казахстан порядка 2500 миротворцев. По состоянию на 8 января в результате протестов было задержано около 4000 человек, сообщалось также о погибших со стороны как полиции, так и демонстрантов, которых Токаев назвал террористами. В субботу стало известно о задержании по подозрению в госизмене экс-премьера Карима Масимова, который до недавнего времени возглавлял Комитет нацбезопасности.