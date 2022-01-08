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Общество

В Казахстане на полгода заморозили тарифы на коммунальные услуги

Ведомости

В Казахстане ввели мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ в ближайшие полгода. Об этом сообщило в субботу, 8 января, Министерство национальной экономики республики.

«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). Мораторий распространяется на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Заморозить тарифы на коммунальные услуги на 180 дней предложил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также поручил ввести госрегуирование цен на социально значимые продукты питания, бензин и дизель сроком на 180 дней. Ранее на этой неделе в Казахстане уже снизили цены на сжиженный газ для автомобилей в Мангистауской области, из-за которого в стране вспыхнули массовые протесты.

Власти утверждали, что цены на газ выросли вдвое (с 60 до 120 тенге, или с 10,1 до 20,3 рубля за литр) из-за перехода на биржевое ценообразование вместо субсидий производителям. Несмотря на снижение правительством цены до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.

В стране было введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку. По запросу Токаева Организация договора о коллективной безопасности отправила в Казахстан порядка 2500 миротворцев. По состоянию на 8 января в результате протестов было задержано около 4000 человек, сообщалось также о погибших со стороны как полиции, так и демонстрантов, которых Токаев назвал террористами. В субботу стало известно о задержании по подозрению в госизмене экс-премьера Карима Масимова, который до недавнего времени возглавлял Комитет нацбезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных