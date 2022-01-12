Умер телеведущий Михаил Зеленский

Михаил Зеленский родился в Москве 7 сентября 1975 г. В 1997-1999 гг. вел новостные программы на «Радио России – Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр». В 1999 г. начал вести дневные выпуски программы «Вести» на телеканале «Россия». В 2001 г. Зеленский начал вести программу «Вести-Москва», с 2006 г. работал на телеканале «Россия 24». С 2011 по 2013 г. вел передачу «Прямой эфир» на «России 1». В последние годы Зеленский работал на телеканале «Культура».