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В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя

Ведомости

Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска бывшего главу администрации Ставрополя при попытке вылететь в Стамбул по поддельному паспорту, сообщает пресс-служба госпогранкомитета республики. Имя бывшего чиновника в пресс-релизе ведомства не называется.

«В национальном аэропорту "Минск" 10 января при оформлении рейса Минск — Стамбул задержан мужчина. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России.

«Мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 г. был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве», — отметили в пресс-службе комитета. Задержанный после условно-досрочного освобождения имел ограничение права на выезд за границу, пояснили в белорусском ведомстве. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 380, он передан сотрудникам Следственного комитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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