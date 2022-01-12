В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя

«Мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 г. был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве», — отметили в пресс-службе комитета. Задержанный после условно-досрочного освобождения имел ограничение права на выезд за границу, пояснили в белорусском ведомстве. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 380, он передан сотрудникам Следственного комитета.