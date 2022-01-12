ФМБА оценило сроки обеспечения тест-системами для выявления омикрона

Тест-систему для выявления «омикрона», разработчиком которой является ФМБА, в России зарегистрировали 11 января. В агентстве подчеркнули, что разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты штаммов «омикрон» и «дельта». Реагенты разработаны в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначены для использования в клинической лабораторной диагностике.