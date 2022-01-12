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ФМБА оценило сроки обеспечения тест-системами для выявления омикрона

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России обеспечит рабочий оборот тест-систем для выявления штамма коронавируса «омикрон» в течение 7-10 дней, сообщила в руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

«За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем от Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней», — сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, производственная мощность агентства составит 1 млн тест-систем в неделю с возможным наращиванием до 2-3 млн.

Тест-систему для выявления «омикрона», разработчиком которой является ФМБА, в России зарегистрировали 11 января. В агентстве подчеркнули, что разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты штаммов «омикрон» и «дельта». Реагенты разработаны в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначены для использования в клинической лабораторной диагностике.

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных