ФМБА оценило сроки обеспечения тест-системами для выявления омикрона
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России обеспечит рабочий оборот тест-систем для выявления штамма коронавируса «омикрон» в течение 7-10 дней, сообщила в руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
«За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем от Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней», — сказала она (цитата по ТАСС).
По ее словам, производственная мощность агентства составит 1 млн тест-систем в неделю с возможным наращиванием до 2-3 млн.
Тест-систему для выявления «омикрона», разработчиком которой является ФМБА, в России зарегистрировали 11 января. В агентстве подчеркнули, что разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты штаммов «омикрон» и «дельта». Реагенты разработаны в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначены для использования в клинической лабораторной диагностике.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.