Бастрыкин поручил проверить сведения об офшорах директора «Ленкома»
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть обращение журналиста о возможных попытках «неправомерного завладения имуществом» в московском театре «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В опубликованном в открытых источниках заявлении сообщается, что его автором собраны сведения по ситуации в ГБУК г. Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», указывающие на факт противоправных действий при осуществлении государственных закупок», — говорится в публикации.
1 января этого года журналист Андрей Караулов опубликовал на своем Youtube-канале видео о якобы имеющихся у директора «Ленкома» Марка Варшавера офшорах. Автор ролика обратился к Бастрыкину с просьбой проверить театр на коррупцию.
10 января на сайте «Караулов Life» опубликовали заявление Караулова на имя Бастрыкина. В документе журналист заявил о «сделках с заинтересованностью», которые якобы совершал Варшавер. Также автор обращения обвинил директора «Ленкома» в попытках «рейдерского захвата» государственного имущества.
Перед этим, в интервью Караулову от 23 декабря, дочь бывшего главного режиссера «Ленкома» Марка Захарова Александра Захарова заявила, что Варшавер пытается исключить из репертуара театра спектакли ее отца.
Художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября 2019 г. Ему было 85 лет. Перед этим театральный деятель был госпитализирован с воспалением легких в одну из больниц столицы. Через некоторое время его выписали, однако у режиссера началось повторное воспаление легких.
Захаров родился 13 октября 1933 г. в Москве. В 1955 г. окончил актерский факультет ГИТИСа. Сразу после окончания вуза начал заниматься режиссурой. С 1965 г. Захаров стал режиссером Московского театра сатиры, а с 1973 г. — главным режиссером театра «Ленком», где проработал 46 лет. На счету режиссера почти 50 театральных постановок. Захаров также работал в кино, среди его картин «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен». Был режиссером 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.