Бастрыкин поручил проверить сведения об офшорах директора «Ленкома»

Захаров родился 13 октября 1933 г. в Москве. В 1955 г. окончил актерский факультет ГИТИСа. Сразу после окончания вуза начал заниматься режиссурой. С 1965 г. Захаров стал режиссером Московского театра сатиры, а с 1973 г. — главным режиссером театра «Ленком», где проработал 46 лет. На счету режиссера почти 50 театральных постановок. Захаров также работал в кино, среди его картин «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен». Был режиссером 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.